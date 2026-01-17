Warum der Fachkräftemangel im Klassenzimmer beginnt

Mathematikunterricht am Gymnasium: Schule muß sich auf das Wesentliche konzentrieren, um Fachkräftemangel vorzubeugen. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Das Bildungssystem ist in der Dauerkrise. Kein Wunder. Denn im Klassenzimmer geht es immer weniger um klassischen Unterricht. Die Folgen schlagen sich im Arbeitsleben nieder. Bildung ist kein Experimentierfeld. Ein Gastbeitrag von Jens-Peter Mickmann.