Ehemaliger Ministerpräsident fordert: „Notfalls muß die CDU als Juniorpartner mit der AfD regieren“

Gerhard Gies (CDU), erster Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nach der deutschen Wiedervereinigung (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Jens Wolf
„Notfalls muß die CDU als Juniorpartner mit der AfD regieren“

Kurz vor dem angekündigten Rücktritt von Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff äußert sich einer seiner Vorgänger besorgt über die Lage der CDU im Land. Gerd Gies war 1990 der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident in Magdeburg. Im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT macht er deutlich, was seine Partei jetzt tun müßte.

Gerhard Gies (CDU), erster Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nach der deutschen Wiedervereinigung (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Jens Wolf
