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Linksextremismus: Stalin, Mao, Honecker: Kurz vor dem Parteitag platzt in der Linken eine Bombe

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Linksextremismus: Stalin, Mao, Honecker: Kurz vor dem Parteitag platzt in der Linken eine Bombe

Linken-Chefin Ines Schwerdtner
Linken-Chefin Ines Schwerdtner
Versucht den Tiger zu reiten: Parteichefin Ines Schwerdtner. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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Stalin, Mao, Honecker: Kurz vor dem Parteitag platzt in der Linken eine Bombe

Lob für die DDR, freundliche Worte für die FDJ und „Lang lebe Stalin!“: Führende Funktionäre der Linksjugend lassen ihrer linksextremen Gesinnung freien Lauf. Für die Spitze der Mutterpartei wird das zum Problem – unmittelbar vor einem Parteitag, der sowieso schon zu Befürchtungen Anlass gibt.

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Versucht den Tiger zu reiten: Parteichefin Ines Schwerdtner. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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