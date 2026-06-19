Stalin, Mao, Honecker: Kurz vor dem Parteitag platzt in der Linken eine Bombe

Lob für die DDR, freundliche Worte für die FDJ und „Lang lebe Stalin!“: Führende Funktionäre der Linksjugend lassen ihrer linksextremen Gesinnung freien Lauf. Für die Spitze der Mutterpartei wird das zum Problem – unmittelbar vor einem Parteitag, der sowieso schon zu Befürchtungen Anlass gibt.