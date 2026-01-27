Trump verkompliziert Europas Wiedergeburt

US-Präsident Donald Trump wird für Europas Rechtsparteien zum Problem, wenn sie sich zu sehr an ihn lehnen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mc3 Jack Barnell/Us Navy

Donald Trumps sprunghafte Außenpolitik hält die Welt in Atem. Das wird für seine Bewunderer in Europas Rechtsparteien zum Problem. Denn bei aller Verehrung für den kompromißlosen US-Präsidenten verlieren sie aus den Augen, was Europas Wähler wollen. Ein Gastbeitrag von Nikolaus Muchitsch.