Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Populismus als Gefahr: Trump verkompliziert Europas Wiedergeburt

Populismus als Gefahr: Trump verkompliziert Europas Wiedergeburt

Populismus als Gefahr: Trump verkompliziert Europas Wiedergeburt

US-Präsident Donald Trump wird für Europas Rechtsparteien zum Problem, wenn sie sich zu sehr an ihn lehnen.
US-Präsident Donald Trump wird für Europas Rechtsparteien zum Problem, wenn sie sich zu sehr an ihn lehnen.
US-Präsident Donald Trump wird für Europas Rechtsparteien zum Problem, wenn sie sich zu sehr an ihn lehnen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mc3 Jack Barnell/Us Navy
JF-Plus Icon Premium Populismus als Gefahr
 

Trump verkompliziert Europas Wiedergeburt

Donald Trumps sprunghafte Außenpolitik hält die Welt in Atem. Das wird für seine Bewunderer in Europas Rechtsparteien zum Problem. Denn bei aller Verehrung für den kompromißlosen US-Präsidenten verlieren sie aus den Augen, was Europas Wähler wollen. Ein Gastbeitrag von Nikolaus Muchitsch.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

US-Präsident Donald Trump wird für Europas Rechtsparteien zum Problem, wenn sie sich zu sehr an ihn lehnen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mc3 Jack Barnell/Us Navy
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles