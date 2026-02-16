Anzeige
Künstliche Befruchtung für Asylberechtigte: Seid ihr nicht fruchtbar, so mehren wir euch

Auch Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte können sich mit deutschem Steuergeld eine Künstliche Befruchtung finanzieren lassen. Foto: IMAGO / Schöning
Künstliche Befruchtung für Asylberechtigte
 

Seid ihr nicht fruchtbar, so mehren wir euch

Deutschland fördert künstliche Befruchtung auch für Asylberechtigte. In einem Land mit historisch niedriger Geburtenrate trifft staatliche Gleichbehandlung auf eine demographische Realität, die längst aus dem Lot geraten ist.
