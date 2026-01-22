Nicht mehr Kirche, nur noch Haltung

Die Evangelische Kirche kündigt zu den Wahlen in Sachsen-Anhalt eine gezielte Kampagne gegen die AfD an. Platte Slogans sollen das Bundesland vor den rechten „Irrlehrern“ bewahren. Dabei bringen sich die Menschen längst selbst in Sicherheit – und zwar vor dieser sogenannten Kirche. Ein Kommentar.