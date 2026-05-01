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Radikalisierung als Deutungsmuster: Die MOTRA-Studie und das schlechte linke Auge

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Mit dem zweiten sieht man besser, heißt es – doch auf dem anderen, in diesem Fall dem linken, sieht man dafür überhaupt nichts. Ähnlich verhält es sich mit der eigentümlichen Forscherlust hinter der MOTRA-Studie. Foto: OpenAI
Mit dem zweiten sieht man besser, heißt es – doch auf dem anderen, in diesem Fall dem linken, sieht man dafür überhaupt nichts. Ähnlich verhält es sich mit der eigentümlichen Forscherlust hinter der MOTRA-Studie. Foto: OpenAI
Mit dem zweiten sieht man besser, heißt es – doch auf dem anderen, in diesem Fall dem linken, sieht man dafür überhaupt nichts. Ähnlich verhält es sich mit der eigentümlichen Forscherlust hinter der MOTRA-Studie. Foto: OpenAI
JF-Plus Icon Premium Radikalisierung als Deutungsmuster
 

Die MOTRA-Studie und das schlechte linke Auge

Was einst den Weg in islamistische Gewalt beschreiben sollte, ist zum Allzweckbegriff politischer Beobachtung geworden. Der Text verfolgt, wie „Radikalisierung“ entgrenzt wird – und warum manche Proteste als Gefahr gelten, andere hingegen als demokratische Tugend.

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Mit dem zweiten sieht man besser, heißt es – doch auf dem anderen, in diesem Fall dem linken, sieht man dafür überhaupt nichts. Ähnlich verhält es sich mit der eigentümlichen Forscherlust hinter der MOTRA-Studie. Foto: OpenAI
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