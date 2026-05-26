Merz und Klingbeil in der Steuerreform-Zwickmühle

Steuerreform von allen Seiten unter Beschuss: Kanzler Friedrich Merz und sein Vize Lars Klingbeil sind anders, als es auf dem Bild scheint, nicht gewappnet. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen

Erst hatten sie kein Glück, jetzt kommt auch noch Pech dazu. Immer rätselhafter erscheint, wie die zerstrittene Bundesregierung in nur einem Monat ihre Steuerreform vorlegen will. Und das liegt nicht nur daran, dass jetzt die Ministerpräsidenten querschießen. Eine Analyse.