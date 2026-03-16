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Mitgliederschwund geht weiter: Liebe Kirchen, wie wär’s zur Abwechslung mal mit – Christus?

Mitgliederschwund geht weiter: Liebe Kirchen, wie wär’s zur Abwechslung mal mit – Christus?

Mitgliederschwund geht weiter: Liebe Kirchen, wie wär’s zur Abwechslung mal mit – Christus?

Leere Kirchenbänke
Leere Kirchenbänke
Leere Kirchenbänke: Auftrag verfehlt. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Mitgliederschwund geht weiter
 

Liebe Kirchen, wie wär’s zur Abwechslung mal mit – Christus?

Wieder einmal haben die Amtskirchen durch Austritte hunderttausende Mitglieder verloren. Die Gründe liegen auf der Hand, und es wird sich daran zeitnah nichts ändern. Ist also alles verloren? Ein Kommentar.

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