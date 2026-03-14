Ist der Irankrieg ein außenpolitisches Abenteuer zu viel für Trump?

Trotz aller Erfolgsmeldungen zieht sich der Irankrieg hin und wird für US-Präsident Donald Trump zum Problem. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA

Während sich Washington mit Erfolgsmeldungen selbst berauscht, hält der Iran bislang den Angriffen der USA und Israels stand. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird die Lage für US-Präsident Trump. Er läuft Gefahr, sich zu verzocken. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.