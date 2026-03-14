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Finanzpolitik: Deutschland im Würgegriff des Fiskus

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Eine Hand versinkt im Stapel von Einkommensteuererklärungen (Symbolbild): Deutschlands Spitzensteuersatz liegt deutlich überm OECD-Durchschnitt. (Themenbild)
Eine Hand versinkt im Stapel von Einkommensteuererklärungen (Symbolbild): Deutschlands Spitzensteuersatz liegt deutlich überm OECD-Durchschnitt. (Themenbild)
Mittels Steuern greift der Staat Deutschlands Leistungsträgern tief in die Tasche (Symbolbild). Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten
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Deutschland im Würgegriff des Fiskus

Kaum ein Land belastet seine Leistungsträger härter als Deutschland – das zeigt eine neue Studie des IW Köln zur Steuerpolitik. Mit mehr Netto vom Brutto ist dennoch nicht zu rechnen. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.

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Mittels Steuern greift der Staat Deutschlands Leistungsträgern tief in die Tasche (Symbolbild). Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten
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