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Ergebnisse der Stichwahlen: In Frankreich bröckeln alle Brandmauern

Ergebnisse der Stichwahlen: In Frankreich bröckeln alle Brandmauern

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Der Anführer der französischen Linken, Jean-Luc Melenchon (l.): Vor allem seine Bewegung La France insoumise profitierte von den Stichwahlen in Frankreich. (Themenbild)
Der Anführer der französischen Linken, Jean-Luc Melenchon (l.): Vor allem seine Bewegung La France insoumise profitierte von den Stichwahlen in Frankreich. (Themenbild)
Der Anführer der französischen Linken, Jean-Luc Melenchon (l.): Vor allem seine Bewegung La France insoumise profitierte von den Stichwahlen in Frankreich. Foto: picture alliance / SIPA | Chang Martin
JF-Plus Icon Premium Ergebnisse der Stichwahlen
 

In Frankreich bröckeln alle Brandmauern

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich verliert vor allem die „demokratische Mitte“. Wer an der Ausgrenzung festhält, verliert – egal, ob nach links oder rechts. Eine Analyse von Karlheinz Weißmann.

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Der Anführer der französischen Linken, Jean-Luc Melenchon (l.): Vor allem seine Bewegung La France insoumise profitierte von den Stichwahlen in Frankreich. Foto: picture alliance / SIPA | Chang Martin
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