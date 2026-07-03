Großer Sprung in den Reformabgrund

So richtig überzeugt vom Reformpaket wirkt die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU, 2. v. l.) nicht. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Kanzler Merz und seine Mannschaft präsentieren sozialistische Umverteilungsträume und nennen das Reformen. Was als großer Sprung verkauft wird, ist nichts als ein billiger Hütchenspielertrick, während Geld verbrannt und die Industrie aus dem Land getrieben wird. Ein Kommentar von Kurt Zach.