Was der Krankschreibungsquatsch über Politiker aussagt

Künftig geht es nach dem Willen der Regierungspolitiker nicht mehr ohne Krankenschein (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Das soll nun ein Teil der Reformanstrengungen sein: Ab dem ersten Tag ab zum Arzt, die Krankschreibung abholen. Das widerspricht nicht nur dem Märchen vom Bürokratieabbau, sondern betrifft auch ein anderes Herzensthema der Merzschen Politik. Ein Kommentar.