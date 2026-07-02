Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Reformpaket der Bundesregierung: Was der Krankschreibungsquatsch über Politiker aussagt

Reformpaket der Bundesregierung: Was der Krankschreibungsquatsch über Politiker aussagt

Reformpaket der Bundesregierung: Was der Krankschreibungsquatsch über Politiker aussagt

Bundesregierung regelt Krankschreibung neu: Künftig geht es nach dem Willen der Regierungspolitiker nicht mehr ohne Krankenschein (Archivbild).
Bundesregierung regelt Krankschreibung neu: Künftig geht es nach dem Willen der Regierungspolitiker nicht mehr ohne Krankenschein (Archivbild).
Künftig geht es nach dem Willen der Regierungspolitiker nicht mehr ohne Krankenschein (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner
JF-Plus Icon Premium Reformpaket der Bundesregierung
 

Was der Krankschreibungsquatsch über Politiker aussagt

Das soll nun ein Teil der Reformanstrengungen sein: Ab dem ersten Tag ab zum Arzt, die Krankschreibung abholen. Das widerspricht nicht nur dem Märchen vom Bürokratieabbau, sondern betrifft auch ein anderes Herzensthema der Merzschen Politik. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Künftig geht es nach dem Willen der Regierungspolitiker nicht mehr ohne Krankenschein (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles