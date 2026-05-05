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Geringe Nachfrage nach Corona-Impfung: Biontech feuert hunderte Mitarbeiter

Geringe Nachfrage nach Corona-Impfung: Biontech feuert hunderte Mitarbeiter

Geringe Nachfrage nach Corona-Impfung: Biontech feuert hunderte Mitarbeiter

Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. (themenbild)
Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. (themenbild)
Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
Geringe Nachfrage nach Corona-Impfung
 

Biontech feuert hunderte Mitarbeiter

Kahlschlag beim Corona-Impfstoffhersteller Biontech: Nach einem Milliardenverlust schließt der Biotechnologiekonzern zahlreiche Standorte in Deutschland und will viele Mitarbeiter entlassen. Die Gründer sind längst von Bord gegangen.
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MAINZ. Der Impfstoffhersteller Biontech hat angekündigt, bis zu 1.860 Arbeitsplätze zu streichen. Hintergrund sind mehrere Standortschließungen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Konkret will Biontech Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur schließen. Auch die Niederlassungen des jüngst übernommenen Arzneimittelherstellers Curevac sollen wegfallen, darunter in Tübingen und Wiesbaden.

Nach Angaben des Unternehmens sei die geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen der Hauptgrund für die Kürzungen. Künftig will der Technologiekonzern deren Produktion komplett an den Standorten des US-Partners Pfizer durchführen. Durch die Maßnahmen will Biontech bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr einsparen und die Mittel nach eigenen Angaben für Forschung, Entwicklung und Markteinführung von Krebsmedikamenten einsetzen.

Biontech verlor 1,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr

Im März hatten die Gründer des Unternehmens, Uğur Şahin und Özlem Türeci, ihren Rückzug von der Unternehmensspitze bis Ende 2026 angekündigt (JF berichtete). Dabei teilten sie mit, eine neue Firma mit dem Fokus auf KI-gestützte Entwicklung von „mRNA-Innovationen der nächsten Generation“ zu gründen. Zugleich wollen sie Miteigentümer des Konzerns bleiben, derzeit halten sie 15 Prozent der Anteile.

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Das 2008 gegründete Unternehmen hatte vor allem während der Corona-Krise von den staatlichen Impfstoffaufträgen profitiert. 2019 betrug der Umsatz noch 108,6 Millionen Euro, zwei Jahre später vervielfachte er sich auf knapp 19 Milliarden Euro. Zuletzt aber sank der Umsatz wieder auf 2,87 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, zudem vermeldete Biontech einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro. (kuk)

Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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