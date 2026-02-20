Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Handy von Migranten orten?: Ein konkreter Vorschlag für mehr Abschiebungen – und gleich wird er zerpflückt

Handy von Migranten orten?: Ein konkreter Vorschlag für mehr Abschiebungen – und gleich wird er zerpflückt

Handy von Migranten orten?: Ein konkreter Vorschlag für mehr Abschiebungen – und gleich wird er zerpflückt

Hessens Innenminister Roman Poseck und ein Flugzeug, das Abschiebungen symbolisieren soll.
Hessens Innenminister Roman Poseck und ein Flugzeug, das Abschiebungen symbolisieren soll.
Hessens Innenminister Roman Poseck: untergetauchte Migranten observieren. Fotos: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Jochen Tack
JF-Plus Icon Premium Handy von Migranten orten?
 

Ein konkreter Vorschlag für mehr Abschiebungen – und gleich wird er zerpflückt

Hessens Innenminister muß einmal mehr schlechte Abschiebezahlen präsentieren – und kommt daher mit einer neuen Idee um die Ecke. Plant er eine „perfide Menschenjagd“, wie ein Kritiker behauptet? Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Hessens Innenminister Roman Poseck: untergetauchte Migranten observieren. Fotos: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Jochen Tack
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles