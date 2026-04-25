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Ungarn nach der Wahl: „Ein kolossales Eigentor“ für Fidesz

Ungarn nach der Wahl: „Ein kolossales Eigentor“ für Fidesz

Ungarn nach der Wahl: „Ein kolossales Eigentor“ für Fidesz

Die Wahlniederlage von Viktor Orban ist auch mit der Überheblichkeit seiner Fidesz-Partei zu erklären.
Die Wahlniederlage von Viktor Orban ist auch mit der Überheblichkeit seiner Fidesz-Partei zu erklären.
Die Wahlniederlage von Viktor Orban ist auch mit der Überheblichkeit seiner Fidesz-Partei zu erklären. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petr David Josek
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„Ein kolossales Eigentor“ für Fidesz

Nach 16 Jahren zeigten die Ungarn Orbán die rote Karte. Wie konnte es zur Wahlniederlage seiner Fidesz-Partei kommen? Eine Einordnung.

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Die Wahlniederlage von Viktor Orban ist auch mit der Überheblichkeit seiner Fidesz-Partei zu erklären. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petr David Josek
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