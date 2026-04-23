So überrascht Péter Magyar seine Kritiker

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Maulwürfe buddeln sich durch die feste Erde, vertilgen Gartenschädlinge und sorgen für einen gut durchlüfteten Boden. Die reinen Fleischfresser sehen niedlich aus, sind aber nur schwer zu bremsen. Ungarns designierter Ministerpräsident Péter Magyar ist gewissermaßen so ein Maulwurf. Obwohl er noch keinen Tag im Amt ist, gräbt er schon jetzt emsig die vermeintlich maroden Strukturen des Landes um – und überrascht dabei sogar seine Kritiker positiv.

Er wolle konstruktiver EU-Partner werden, kündigte Magyar vor der Wahl an. Die Unterstützer von Ungarns amtierendem Ministerpräsident Viktor Orbán fürchteten das Schlimmste. Bislang gibt sich der Tisza-Chef aber ganz und gar nicht kriecherisch, sondern führt die EU am Nasenring durch die Manege. Gratulierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem 45jährigen eben noch zum Wahlsieg, dürfte sie nun relativ verdutzt dreinschauen. Die EU hat Ungarn im Streit um die Fördermittel in der Vergangenheit 27 Bedingungen, die sogenannten Super-Meilensteine, gestellt, damit die zurückgehaltenen Milliarden freigegeben werden. Einige der Bedingungen waren Ende 2025 bereits erfüllt, andere stehen noch aus.

Magyar pickt sich nun vier Themenfelder heraus, die ohnehin in seine Agenda passen. Seine Zustimmung gilt vor allem den Anti-Korruptionsmaßnahmen. Künftig soll es eine entsprechende Behörde geben, die für 20 Jahre rückwirkend Vermögensprüfungen gegen alle ehemaligen Abgeordnete und deren Familien einleitet. Weiter verspricht Magyar die Freiheit und Unabhängigkeit ungarischer Ermittlungsbehörden sowie die Wissenschaftsfreiheit. Die vierte Bedingung, die der Jurist zusichert zu erfüllen, ist die „Wiederherstellung der Pressefreiheit“, wie er im Interview mit dem staatlichen Radiosender Kossuth Mitte Februar unterstrich. Dazu gehöre auch die „sofortige Beendigung der ‘göbbel’schen’ Staatspropaganda“.

„Spiel keine Spielchen, Selenskyj“

Magyar kündigt an, den staatlichen Rundfunk vorerst auszusetzen, den er als propagandistisches Sprachrohr der scheidenden Regierung sieht. Um künftig die Unabhängigkeit der Sender zu garantieren, plant er ein Mediengesetz, damit „die staatlichen Medien tatsächlich das tun, wozu sie bestimmt sind“. Noch einmal den Blick auf die EU gerichtet, stellte er im Interview klar: „Wir werden nur solche Bedingungen akzeptieren, die gut für die ungarische Bevölkerung und Unternehmen sind. Wir werden tatsächlich ungarische Interessen vertreten – in Brüssel, Straßburg, aber auch in Moskau und Washington.“

Klare Ansagen richtet er beim Streit um die Druschba-Pipeline auch an die Ukraine. Kiew sagt, es könne aktuell aufgrund von Schäden an der Leitung kein russisches Öl hindurch gepumpt werden. Orbán bezichtigt die Ukraine der Lüge. Es handle sich nicht um ein technisches Problem, sondern um Schikane.

Magyar warnt Staatschef Wolodymyr Selenskyj nun: „Ich sage dem ukrainischen Präsidenten – wir kennen uns noch nicht –, das ist kein Spiel, verstanden? Wenn die Druschba-Pipeline funktionsfähig ist, dann möge er sich bitte an sein Versprechen halten und sie wieder öffnen“, richtete er in einer Pressekonferenz indirekt das Wort an Selenskyj. „Wir werden uns in keinerlei Erpressung hineinziehen lassen und ich rate dem ukrainischen Präsidenten davon ab, diesen Weg einzuschlagen.“

I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model. Following the… pic.twitter.com/aBChLJrv7K — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026

Auch Staatspräsident Tamás Sulyok bekam sein Fett weg. Nach einem Treffen mit Ungarns Staatsoberhaupt teilte Magyar ein Foto, das er mit einer wenig diplomatischen Ansage überschrieb: „Tamás Sulyok ist es nicht würdig, die Einheit der ungarischen Nation zu repräsentieren. Er ist ungeeignet, um moralische Autorität oder Vorbild zu verkörpern. Er muss unverzüglich das Amt niederlegen.“

Diese Experten werden Minister im Kabinett Magyar

Auch bei der Innenpolitik prescht Magyar mit vollem Elan voran. Die ersten sieben Minister seines Kabinetts sind benannt – es handelt sich in erster Linie um Topmanager. Der künftige Ministerpräsident baut auf eine Expertenregierung.

I am pleased to introduce the first seven ministers of the TISZA government: Szabolcs Bóna – Agriculture and Food

Zsolt Hegedűs – Health

András Kármán – Finance@_OrbanAnita – Foreign Affairs

László Gajdos – Living Environment

István Kapitány – Economy and Energy

Romulusz… pic.twitter.com/6wLE2DnQ4S — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 20, 2026

Außenministerin wird die pro-westliche Managerin Anita Orbán, die früher für den Fidesz gearbeitet hat. 2015 – wohl nach Unstimmigkeiten über die Russland-Politik – kehrte die heute 51jährige der Partei freiwillig den Rücken. Für den Posten des Finanzministers ist der Banker András Kármán vorgesehen. Er hat in der Vergangenheit unter anderem bei der Ersten Bank und der ungarischen Zentralbank gearbeitet. 2010 war er unter Orbán anderthalb Jahre Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Auch er wendete sich vom Fidesz ab. Grund dafür war Orbáns Ablehnung des Internationalen Währungsfonds, die Kármán nicht teilte.

Das Amt des Wirtschaftsministers soll István Kapitány übernehmen. Der 64jährige war 37 Jahre lang Manager bei Shell. Dort war er für das Tankstellennetz des Unternehmens zuständig. Gesundheitsminister wird der Mitte 50jährige Chirurg Zsolt Hegedűs. Auch der neue Verteidigungsminister ist kein Unbekannter. Der 52 Jahre alte Generalmajor Romulusz Ruszin-Szendi war von 2021 bis 2023 Chef des Generalstabs der ungarischen Streitkräfte. Er absolvierte Nato-Missionen im Irak und in Afghanistan.

Diese Christin könnte Bildungsministerin werden

Der 63 Jahre alte Agraringenieur László Gajdos wird das Ministerium für eine lebenswerte Umwelt leiten. Er war im ostungarischen Nyíregyháza Leiter eines preisgekrönten Zoos. Sein Herzensthemen sind Natur- und Tierschutz. Das Amt des Landwirtschaftsministers soll derweil Szabolcs Bóna übernehmen, der ebenfalls Agraringenieur ist. Der Anfang 50jährige entstammt einer Familie, die seit vielen Generationen in der Landwirtschaft tätig ist.

Außerdem ist die 61 Jahre alte Pädagogin Rita Rubovszky laut ungarischen Medienberichten eine mögliche Kandidatin für das Amt des Bildungsministers. Sie leitet seit vielen Jahren kirchliche Schulen und war früher Vizepräsidentin des Europäischen Verbands katholischer Lehrer. Derzeit ist sie die Direktorin der zentralen Schulbehörde der Zisterzienser in Ungarn. In einem Interview unterstrich sie einst die Bedeutung für junge Menschen, die „Sehnsucht nach Gott“ zu erkennen. Es gelte, sie als „christliche Intellektuelle“ zu formen.

Magyar wird Eid auf die Stephanskrone leisten

Magyar beeindruckt selbst viele Kritiker zudem mit einer weitsichtigen Identitätspolitik. Normalerweise legen Abgeordnete und Ministerpräsidenten in Ungarn ihren Eid auf die Verfassung ab. In Abstimmung mit den Parlamentsparteien Fidesz und Mi Hazánk, werden sie den Eid aber vor der Heiligen Stephanskrone ablegen, die in dem schmucken Prunkbau in Budapest ausgestellt ist. Sie ist das wichtigste Nationalsymbol Ungarns. Neben der Nationalhymne soll zudem auch die Szekler-Hymne gesungen werden, die an das Diktat von Trianon und den damit verbundenen schmerzlichen Gebietsverlust Ungarns 1920 erinnert.

Isten engem úgy segéljen!❤️🤍💚 pic.twitter.com/l1sKsf2frP — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 17, 2026

Bei einer Pressekonferenz kurz nach seiner Wahl hatte Magyar das „Trianon-Trauma“ ebenfalls aufgegriffen und betont, er halte es nicht für verwerflich, eine Verbundenheit zu Großungarn zu verspüren. Kompromisslos zeigt er sich zudem bei den Beneš-Dekreten, die zurückgenommen werden müssten. Sie regelten nach dem Zweiten Weltkrieg die Entrechtung und Enteignung von ethnischen Deutschen und Ungarn in der Tschechoslowakei. Zahlreichen Menschen sei so ihre Heimat entrissen worden. Auch ihnen möchte Magyar eine Stimme geben.