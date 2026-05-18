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Angekündigte Beamtenentlassungen: Die zwei Haken an Siegmunds Beamtenforderung

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AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht im Wahlkampf viel; das birgt auch Risiken.
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht im Wahlkampf viel; das birgt auch Risiken.
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht im Wahlkampf viel; das birgt auch Risiken. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
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Die zwei Haken an Siegmunds Beamtenforderung

Bis zu 200 Beamte will die AfD in Sachsen-Anhalt bei einem Wahlsieg möglicherweise austauschen. Was die eigenen Anhänger berauscht, hat allerdings zwei Haken. Ein Kommentar von Christian Vollradt.

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AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht im Wahlkampf viel; das birgt auch Risiken. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
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