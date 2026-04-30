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Irankrieg: Die Welt wartet ungeduldig auf Trumps Deal

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Die Weltöffentlichkeit wartet darauf, dass US-Präsident Donald Trump den angekündigten Iran-Deal verkündet. Foto: picture alliance / NurPhoto | Andrew Leyden
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Die Welt wartet ungeduldig auf Trumps Deal

Seit bald zwei Monaten verkündet US-Präsident Trump den Sieg über den Iran. Doch der kapituliert nicht. Also heißt es aus Washington nun, der Krieg werde per Deal beendet. Die Diskrepanz zwischen Social Media Kraftmeierei und Realpolitik wird immer größer. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Die Weltöffentlichkeit wartet darauf, dass US-Präsident Donald Trump den angekündigten Iran-Deal verkündet. Foto: picture alliance / NurPhoto | Andrew Leyden
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