Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Fatale Signale: Die Union empfiehlt sich als Pro-Migrationspartei Nummer eins

Merz, Linnemann, Dobrindt singen eines Hohelied auf die Migration
Merz, Linnemann, Dobrindt: Arme auf. Fotos: IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Die Union empfiehlt sich als Pro-Migrationspartei Nummer eins

Wollten CDU und CSU nicht Migration „strikt“ begrenzen? Statt dessen singen der Parteichef und sein General jetzt das Hohelied auf die Migration. Und der Innenminister schafft mit einer neuen Regelung auch noch einen zusätzlichen Pullfaktor. Ein Kommentar.

