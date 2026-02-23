Gesegnete Fastenzeit statt Happy Ramadan: Identitäre verhüllen Islam-Beleuchtung

Anzeige

FREIBURG. Die Identitäre Bewegung (IB) hat nach eigenen Angaben die Ramadan-Beleuchtung in Freiburg verhüllt. Mitglieder spannten laut Fotos ein Banner auf dem stand: „Gesegnete Fastenzeit“. Über dem war ein kleines christliches Kreuz angebracht.

Der Bundessprecher der IB, Maximilian Märkl, verbreiete das Foto und schrieb auf der Plattform X: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“ Der Staat missbrauche deutsches Steuergeld für Symbole der Unterwerfung.

Freiburg will mit Ramadan-Beleuchtung Vielfalt würdigen

Die Stadt Freiburg im Breisgau hatte dieses Jahr im Seepark erstmals eine Ramadan-Beleuchtung im öffentlichen Raum installieren lassen. Während des islamischen Fastenmonats bis 19. März soll die Installation muslimisches Leben sichtbar machen und nach Angaben der Stadtverwaltung ein „Zeichen für ein gutes Miteinander“ setzen.

Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit mehreren Freiburger Moscheegemeinden. Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) erklärte im Vorfeld, man wolle religiöse Vielfalt würdigen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Gläubige Christen, die ebenfalls seit Aschermittwoch fasten, werden in der Installation der Stadt nicht erwähnt. (rr)