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Äußerung zum Irankrieg: Die Kränkung des Frank-Walter Steinmeier

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Schaltet sich rhetorisch in den Irankrieg ein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium Äußerung zum Irankrieg
 

Die Kränkung des Frank-Walter Steinmeier

Deutliche Worte vom Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier hat den Irankrieg als völkerrechtswidrig kritisiert. Doch dem Sozialdemokraten geht es dabei nicht nur um die Sache. Ein Kommentar.

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Schaltet sich rhetorisch in den Irankrieg ein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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