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Rücktritt des Vorstandes: Die FDP und der letzte Strohhalm Strack-Zimmermann

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Will neue FDP-Chefin werden: Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Will neue FDP-Chefin werden: Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Will neue FDP-Chefin werden: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: picture alliance / Bonn.digital
JF-Plus Icon Premium Rücktritt des Vorstandes
 

Die FDP und der letzte Strohhalm Strack-Zimmermann

Kann nach dem Rücktritt des Vorstandes noch irgendjemand den Tod der FDP aufhalten? Vielleicht sogar die kongeniale Partnerin von „Pöbel-Ralle“ Stegner, Agnes-Marie Strack-Zimmermann? Was ihre Kandidatur bedeutet.

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Will neue FDP-Chefin werden: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: picture alliance / Bonn.digital
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