Es gibt keine akzeptable Vetternwirtschaft

Anzeige

Es gibt eine Argumentation beim Thema Vetternwirtschaft mit Steuergeldern, für die so gut wie kein Bürger in diesem Land Verständnis aufbringt: daß andere es auch machen. Insbesondere die AfD legte in den vergangenen Jahren bei dem Thema oft genug den Finger in die Wunde.

Im Grundsatzprogramm der Partei heißt es deswegen auch folgerichtig: „Gefälligkeitsbesetzungen mit Parteifreunden, Vetternwirtschaft und Versorgungsposten müssen einem schlanken Staat weichen! Hier sind immense Einsparungen realisierbar. Und das geht nur mit der AfD.“ Es gibt zudem dutzende Pressemitteilungen, in denen das Gebaren der „Altparteien“ scharf kritisiert wird.

Viele Bürger dieses Landes überzeugt so etwas. Gerade, weil die Partei das „Alternative“, also den Gegenentwurf zum beklagenswerten Ist-Zustand der politischen Konkurrenz, schon im Namen trägt.

Kein Einzelfall

Deswegen ist schon einigermaßen irritierend, wie offen die AfD in Sachsen-Anhalt genau diese Vetternwirtschaft selbst betreibt und ganz offen dazu steht (JF berichtete). Prominentestes Beispiel ist laut einem Bericht der ZDF-Sendung „Frontal“ der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ulrich Siegmund. Dessen Vater arbeitet demnach im Büro des sachsen-anhaltinischen Bundestagsabgeordneten Thomas Korell und erhält dafür monatlich 7.725 Euro.

Kein Einzelfall in seinem Landesverband: Die Ehefrau von Siegmunds Stellvertreter in der Fraktion, Hans-Thomas Tillschneider, sei einige Monate beim Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt angestellt gewesen, wie die Magdeburger Volksstimme berichtet. Die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner sind laut ZDF genau wie Siegmunds Vater für das Büro Korell tätig. Sie sollen monatlich jeweils 556 Euro verdienen. Auch die drei Geschwister des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Landtagsfraktion, Tobias Rausch, arbeiten im Bundestag – bei der Abgeordneten Claudia Weiss. Und die Tochter von Claudia Weiss wiederum soll für die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt arbeiten.

Die Begründung überzeugt nicht

Nichts davon wird von der AfD bestritten. Im Gegenteil. Siegmund sagt, er habe kein Problem damit, „ein Familienmitglied anzustellen von einem anderen Abgeordneten oder Parteifreund, weil Vertrauen bei uns das Entscheidende ist“. Ihm nütze der bestqualifizierte Mitarbeiter nichts, wenn dieser in Wahrheit für Correctiv, die Titanic oder den Verfassungsschutz tätig sei.

Die Argumentation ist schon sehr platt. Demnach müßte die AfD ja nur noch Familienmitglieder von ohnehin schon exzellent verdienenden Mandatsträgern einstellen, weil man ja nie ausschließen kann, daß alle anderen Bewerber für den Verfassungsschutz arbeiten.

Massive AfD-Kritik am Graichen-Clan

Ist das legal? Ist es. Deswegen konnte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, ohne juristische Konsequenzen befürchten zu müssen, auch ein ganzes Vetternwirtschaftsnetzwerk rund um Patrick Graichen mit üppig dotierten Posten versorgen. Es war auch der AfD zu verdanken, daß diese unerhörte Personalkonstellation nach wochenlanger Berichterstattung mit dem Ausscheiden Graichens aus seinem Staatssekretärsamt endete.

„Die grünen Gutmenschen um Habeck, Graichen und Co. sind zuallererst gut zu sich selbst. Der Green Deal im Wirtschaftsministerium ist ein gigantisches Förderprogramm für Friends & Family, das immer größere Ausmaße annimmt, je tiefer man bohrt. Diese grüne Vetternwirtschaft zeigt immer mehr mafiöse Strukturen der hemmungslosen Selbstbereicherung“, ätzte die AfD im Bundestag. Breiter Zuspruch aus der Bevölkerung war ihr damit sicher.

Schaden wird es der Partei noch nicht

Früher hat die Partei mal den „Mut zur Wahrheit“ plakatiert. Seit einigen Jahren ist der griffige Slogan verschwunden. Schade. Denn genau das bräuchte es in der AfD jetzt. Mut zu sagen, daß so etwas nicht geht. Und eigentlich sollte es dafür auch keinen Mut brauchen. Es ist eine Selbstverständlichkeit.

Wird es der AfD schaden? Wohl eher nicht. Dazu sind die real existierenden Verhältnisse in diesem Land zu schlecht. Wenn die innere Sicherheit nicht gewährleistet ist und die Menschen sich fragen, wie sie ihre Einkäufe im Supermarkt noch bezahlen sollen, geht so etwas unter. Aber es kann ja nicht der Anspruch sein, im Windschatten des Niedergangs die eigenen Positionen abzuräumen – besonders wenn man sie anderen gern vorhält.

Deutschland ist auch deswegen in so einem beklagenswerten Zustand, weil es viel zu lange geduldet wurde, daß die Parteien sich den Staat zur Beute machen. Es wird nicht besser, wenn am Ende die Beute nur umverteilt wird.