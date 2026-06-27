Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Iran statt Mullah-Regime: Warum Europa den Iran nicht retten darf

Iran statt Mullah-Regime: Warum Europa den Iran nicht retten darf

Iran statt Mullah-Regime: Warum Europa den Iran nicht retten darf

Rund 250.000 Menschen gingen im Februar in München für einen Machtwechsel im Iran auf die Straße: Deutschland darf die Exil-Iraner nicht vergessen. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
Rund 250.000 Menschen gingen im Februar in München für einen Machtwechsel im Iran auf die Straße: Deutschland darf die Exil-Iraner nicht vergessen. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
Rund 250.000 Menschen gingen im Februar in München für einen Machtwechsel im Iran auf die Straße: Deutschland darf die Exil-Iraner nicht vergessen. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
JF-Plus Icon Premium Iran statt Mullah-Regime
 

Warum Europa den Iran nicht retten darf

Das US-Iran-Memorandum verspricht Frieden – könnte aber den Mullahs neues Leben einhauchen. Europa steht vor der Wahl: wieder Appeasement betreiben oder endlich Iran vom Regime unterscheiden und Freiheit wirksam sichern.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Rund 250.000 Menschen gingen im Februar in München für einen Machtwechsel im Iran auf die Straße: Deutschland darf die Exil-Iraner nicht vergessen. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles