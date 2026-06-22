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Reich werden mit Zickzack-Kurs: Die nächste Iran-USA-Wende: Dient sie nur dem Geldverdienen?

Reich werden mit Zickzack-Kurs: Die nächste Iran-USA-Wende: Dient sie nur dem Geldverdienen?

Reich werden mit Zickzack-Kurs: Die nächste Iran-USA-Wende: Dient sie nur dem Geldverdienen?

Der Krieg gegen Iran sorgt für große Volatilität an den Märkten. Doch genau damit lässt sich jede Menge Geld verdienen. Symbolbild:picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew
Der Krieg gegen Iran sorgt für große Volatilität an den Märkten. Doch genau damit lässt sich jede Menge Geld verdienen. Symbolbild:picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew
Der Krieg gegen Iran sorgt für große Volatilität an den Märkten. Doch genau damit lässt sich jede Menge Geld verdienen. Symbolbild:picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew
JF-Plus Icon Premium Reich werden mit Zickzack-Kurs
 

Die nächste Iran-USA-Wende: Dient sie nur dem Geldverdienen?

Montag Hoffnung, Freitag Drohung: Das Hin und Her im Konflikt mit dem Iran bewegt Ölpreise, Futures und Prognosemärkte. Auffällig gut getimte Wetten werfen brisante Fragen auf.

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Der Krieg gegen Iran sorgt für große Volatilität an den Märkten. Doch genau damit lässt sich jede Menge Geld verdienen. Symbolbild:picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew
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