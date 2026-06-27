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Krieg im Nahen Osten: USA schlagen nach Angriff auf Frachtschiff an der Straße von Hormus zurück

Krieg im Nahen Osten: USA schlagen nach Angriff auf Frachtschiff an der Straße von Hormus zurück

Krieg im Nahen Osten: USA schlagen nach Angriff auf Frachtschiff an der Straße von Hormus zurück

Nach einem iranischen Angriff auf ein Frachtschiff schlugen die USA zurück. Symbolbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
Nach einem iranischen Angriff auf ein Frachtschiff schlugen die USA zurück. Symbolbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
Nach einem iranischen Angriff auf ein Frachtschiff schlugen die USA zurück. Symbolbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
Krieg im Nahen Osten
 

USA schlagen nach Angriff auf Frachtschiff an der Straße von Hormus zurück

Nach einem Angriff auf ein Frachtschiff fliegen die USA neue Angriffe gegen den Iran. Das US-Militär beschießt Raketen- und Drohnenlager an der Küste – Teheran meldet einen Gegenschlag.
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WASHINGTON. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben iranische Stellungen an der Straße von Hormus angegriffen. Ziel der Attacken seien Raketen- und Drohnenlager sowie Radaranlagen an der iranischen Küste gewesen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom mit.

Die Angriffe erfolgten demnach als Reaktion auf eine Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich.

„Die ungerechtfertigte Aggression iranischer Streitkräfte gegen die Handelsschifffahrt stellte einen klaren Verstoß gegen die Waffenruhe dar“, erklärte das US-Militär. Zudem sei die freie Schiffahrt gefährdet worden. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen Regierungsbeamten, sechs Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe hätten vier iranische Stellungen entlang der Straße von Hormus und auf der Insel Gheschm angegriffen. Die Operation habe rund 90 Minuten gedauert.

USA mit scharfer Warnung an Teheran

Auch aus dem Iran wurden in der Nacht zu Samstag Explosionen gemeldet. Das iranische Staatsfernsehen Irib und der Sender Press TV berichteten von Explosionsgeräuschen in der Stadt Sirik in der Provinz Hormusgan. Die Stadt liegt am Persischen Golf nahe der Straße von Hormus. Ein örtlicher Behördenvertreter erklärte laut der iranischen Nachrichtenagentur Mehr, am Hafen seien keine Schäden entstanden. Die Lage sei normal. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Die iranischen Revolutionsgarden meldeten anschließend einen Gegenschlag. Marineeinheiten hätten Standorte der US-Streitkräfte in der Region angegriffen, hieß es in einer vom Staatsrundfunk verbreiteten Erklärung. „Sollte sich die Aggression wiederholen, wird unsere Reaktion noch umfassender ausfallen“, erklärten die Revolutionsgarden demnach. Eine Bestätigung von US-Seite lag zunächst nicht vor.

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US-Vizepräsident J. D. Vance richtete nach den Angriffen eine Warnung an Teheran. Der Iran solle die amerikanischen Streitkräfte „in Ruhe lassen“, sagte Vance. Die Vereinigten Staaten hätten kein Interesse an einer weiteren Eskalation, würden Angriffe auf Handelsschiffe und eigene Soldaten aber nicht unbeantwortet lassen. (rr)

Nach einem iranischen Angriff auf ein Frachtschiff schlugen die USA zurück. Symbolbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
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