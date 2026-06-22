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Geschichte Südamerikas: In Panama rangelten alte und neue Mächte um Spaniens Erbe

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Simón Bolívar scheiterte mit seinen Plänen auf der Panama-Konferenz.
Simón Bolívar scheiterte mit seinen Plänen auf der Panama-Konferenz.
Simón Bolívar scheiterte mit seinen Plänen auf der Panama-Konferenz. Foto: picture-alliance / dpa | Bifab
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In Panama rangelten alte und neue Mächte um Spaniens Erbe

Auf der Konferenz von Panama scheiterte 1826 der Einigungsversuch Lateinamerikas. Dabei hatte es an großen Zielen nicht gemangelt. Besonders geschickt taktierte eine europäische Großmacht, die letztlich vom Ausgang des Treffens profitierte.

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Simón Bolívar scheiterte mit seinen Plänen auf der Panama-Konferenz. Foto: picture-alliance / dpa | Bifab
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