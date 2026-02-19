Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ermittlungen gegen queeren Schiedsrichter: Der Kaiser der Empörung ist nackt

Ermittlungen gegen queeren Schiedsrichter: Der Kaiser der Empörung ist nackt

Ermittlungen gegen queeren Schiedsrichter: Der Kaiser der Empörung ist nackt

Am Spielfeldrand machte Schiri Kaiser seinem Freund einen medienwirksamen Heiratsantrag. Danach ging es bergab. Foto: IMAGO / Beautiful Sports International
Am Spielfeldrand machte Schiri Kaiser seinem Freund einen medienwirksamen Heiratsantrag. Danach ging es bergab. Foto: IMAGO / Beautiful Sports International
Am Spielfeldrand machte Schiri Kaiser seinem Freund einen medienwirksamen Heiratsantrag. Danach ging es bergab. Foto: IMAGO / Beautiful Sports International
JF-Plus Icon Premium Ermittlungen gegen queeren Schiedsrichter
 

Der Kaiser der Empörung ist nackt

Ein queerer Amateur-Schiedsrichter sorgte mit Berichten über angeblich homophobe Angriffe für internationale Empörung. Nun ermittelt die Justiz wegen des Verdachts, die Taten könnten vorgetäuscht worden sein. Steht der nächste Dschungelkönig damit fest?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Am Spielfeldrand machte Schiri Kaiser seinem Freund einen medienwirksamen Heiratsantrag. Danach ging es bergab. Foto: IMAGO / Beautiful Sports International
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles