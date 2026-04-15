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Schüler allein mit Gender-Vorkämpfern: Nein, Pornos haben nichts im Unterricht verloren

Schüler allein mit Gender-Vorkämpfern: Nein, Pornos haben nichts im Unterricht verloren

Schüler allein mit Gender-Vorkämpfern: Nein, Pornos haben nichts im Unterricht verloren

Der Schulskandal um Homo-Pornos in Sachsen schlägt hohe Wellen.
Der Schulskandal um Homo-Pornos in Sachsen schlägt hohe Wellen.
Der Schulskandal um Homo-Pornos in Sachsen schlägt hohe Wellen. Foto: ZVG
JF-Plus Icon Premium Schüler allein mit Gender-Vorkämpfern
 

Nein, Pornos haben nichts im Unterricht verloren

Schulprojekte gab es früher auch. Doch anders als heute in einer sächsischen Schule verteilten damals keine Gender-Propagandisten Pornos. Wer heute was dagegen hat, muss mit erwartbaren Beleidigungen rechnen. Nichts anderes war zu erwarten. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Der Schulskandal um Homo-Pornos in Sachsen schlägt hohe Wellen. Foto: ZVG
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