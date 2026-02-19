Polizei nimmt Prinz Andrew in Epstein-Affäre fest

Anzeige

SANDRINGHAM. Die britische Polizei hat den Bruder des englischen Königs, Andrew Mountbatten-Windsor, festgenommen. Ihm werde „Fehlverhalten im öffentlichen Amt“ vorgeworfen, teilte die Polizei mit, ohne Andrew namentlich zu nennen. Es fänden Durchsuchungen in Berkshire und Norfolk statt, hieß es weiter. Die Festnahme soll am Donnerstagmorgen erfolgt sein. Andrew wird heute 66 Jahre alt.

Andrew ist tief in die Affäre rund um den US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verstrickt. Eines von Epsteins Opfern, Virginia Giuffre, warf ihm vor, sie als Minderjährige mißbraucht zu haben. Im Oktober entzog das britische Königshaus Andrew alle Adelstitel. Seitdem darf er sich nur noch Mountbatten-Windsor nennen.

Prinz Andrew soll illegal Informationen weitergegeben haben

In welchem Zusammenhang genau Andrew nun festgenommen wurde, ist nicht offiziell bekannt. Die BBC-Journalistin Lucy Manning geht davon aus, daß es „sehr bedeutende neue Entwicklungen bei den Ermittlungen zu den Epstein-Akten gibt“. Demnach geht es nun um Andrews Verhalten als Handelsbeauftragter.

Das Amt übte er zwischen 2001 und 2011 aus. Laut Mail on Sunday soll er dabei etwa sensible Informationen über die Royal Bank of Scotland weitergegeben haben, nachdem diese mit 45 Milliarden Pfund gerettet worden war. Zudem habe ein Palastmitarbeiter eine offizielle Depesche über die Handelsbeziehungen mit China an einen mit Andrew befreundeten Banker weitergeleitet.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (Labour) hatte am Donnerstagmorgen, bevor die Festnahme bekannt wurde, in einem Interview zum Epstein-Skandal gefordert: „Jeder, der Informationen hat, sollte aussagen. Ob Andrew oder jemand anderes – jeder, der relevante Informationen besitzt, sollte sich an die zuständige Stelle wenden.“ (ser)