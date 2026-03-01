Der Falke Trump und die neue Wolfszeit

US-Präsident Donald Trump und eine abgefeuerte Rakete im Hintergrund: Gegenüber Iran sind US-Streitkräfte und die israelische Armee deutlich überlegen. Foto: JF-Montage, verwendete Bilder: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Hasan Mrad /// KI

Das Vorgehen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran reiht sich ein in eine lange Geschichte von Interventionen im Nahen Osten. Doch trotz aller Parallelen steht fest: Diesmal könnten die Folgen gravierender ausfallen. Eine Analyse von Konstantin Fechter.