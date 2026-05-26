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Moskau ist weit weg: Nach und nach besetzt China Russlands Osten

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Ankunft von Chinas Marine zum Manöver im Hafen von Wladiwostok (Archivbild).
Ankunft von Chinas Marine zum Manöver im Hafen von Wladiwostok (Archivbild).
Ankunft von Chinas Marine zum Manöver im Hafen von Wladiwostok (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/TASS | Yuri Smityuk
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Nach und nach besetzt China Russlands Osten

Die asymmetrische Freundschaft zu China ist für Russland ein zweischneidiges Schwert. So groß wie die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking geworden ist, so groß ist auch der Wille im Reich der Mitte, sich alte Territorien zurückzuholen. Von Ferdinand Vogel.

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Ankunft von Chinas Marine zum Manöver im Hafen von Wladiwostok (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/TASS | Yuri Smityuk
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