Wenn deutsche Friedhöfe in Tschechien wieder sprechen

Friedhof im Dorf Heřmánkovice (Hermsdorf), wo die Gemeinde die verlassenen Gräber der ursprünglichen deutschsprachigen Bewohner, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, instandsetzt. Foto: picture alliance / CTK | David Tanecek

Achtzig Jahre nach der Vertreibung der Sudetendeutschen beginnt Tschechien, deutsche Gräber zu retten und über Schuld, Massaker und Versöhnung zu sprechen. Doch der Streit um den Sudetendeutschen Tag in Brünn zeigt: Die alten Wunden sind noch längst nicht verheilt.