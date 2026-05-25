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Deutsche im Ausland: Wenn deutsche Friedhöfe in Tschechien wieder sprechen

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Im Dorf Heřmánkovice (Hermsdorf) in Tschechien stehen deutsche Gräber
Im Dorf Heřmánkovice (Hermsdorf) in Tschechien stehen deutsche Gräber
Friedhof im Dorf Heřmánkovice (Hermsdorf), wo die Gemeinde die verlassenen Gräber der ursprünglichen deutschsprachigen Bewohner, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, instandsetzt. Foto: picture alliance / CTK | David Tanecek
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Wenn deutsche Friedhöfe in Tschechien wieder sprechen

Achtzig Jahre nach der Vertreibung der Sudetendeutschen beginnt Tschechien, deutsche Gräber zu retten und über Schuld, Massaker und Versöhnung zu sprechen. Doch der Streit um den Sudetendeutschen Tag in Brünn zeigt: Die alten Wunden sind noch längst nicht verheilt.

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Friedhof im Dorf Heřmánkovice (Hermsdorf), wo die Gemeinde die verlassenen Gräber der ursprünglichen deutschsprachigen Bewohner, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, instandsetzt. Foto: picture alliance / CTK | David Tanecek
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