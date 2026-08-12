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Rechtsstaatliche Kontrolle: Verfassungsschutz-Einstufung: Bald sollen weniger Richter mitreden

Rechtsstaatliche Kontrolle: Verfassungsschutz-Einstufung: Bald sollen weniger Richter mitreden

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Ingo Kraft, Richter am Bundesverwaltungsgericht, und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, dazwischen das Logo des Bundesamts für Verfassungsschutz
Ingo Kraft, Richter am Bundesverwaltungsgericht, und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, dazwischen das Logo des Bundesamts für Verfassungsschutz
Ein Richter am Bundesverwaltungsgericht und Innenminister Dobrindt: schwächere Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes? Fotos: picture alliance/dpa | Jan Woitas / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Verfassungsschutz-Einstufung: Bald sollen weniger Richter mitreden

Wenn eine Partei vom Verfassungsschutz für rechtsextrem erklärt wird, kann sie sich bei Gericht wehren. Jetzt will das Innenministerium das Verfahren drastisch verkürzen. Um Richter zu entlasten – oder aus ganz anderen Motiven?

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Ein Richter am Bundesverwaltungsgericht und Innenminister Dobrindt: schwächere Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes? Fotos: picture alliance/dpa | Jan Woitas / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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