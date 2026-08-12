Verfassungsschutz-Einstufung: Bald sollen weniger Richter mitreden

Ein Richter am Bundesverwaltungsgericht und Innenminister Dobrindt: schwächere Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes? Fotos: picture alliance/dpa | Jan Woitas / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Wenn eine Partei vom Verfassungsschutz für rechtsextrem erklärt wird, kann sie sich bei Gericht wehren. Jetzt will das Innenministerium das Verfahren drastisch verkürzen. Um Richter zu entlasten – oder aus ganz anderen Motiven?