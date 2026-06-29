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Landesmedienanstalten: Auf der schiefen Bahn Richtung Zensurstaat

Landesmedienanstalten: Auf der schiefen Bahn Richtung Zensurstaat

Landesmedienanstalten: Auf der schiefen Bahn Richtung Zensurstaat

Podcaster Ben Berndt wehrt sich gegen Zensur durch die Landesmedienanstalt NRW
Podcaster Ben Berndt wehrt sich gegen Zensur durch die Landesmedienanstalt NRW
Podcast Ben Berndt: „eine absolute Frechheit“. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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Auf der schiefen Bahn Richtung Zensurstaat

Eine staatlich beauftragte Stelle schreibt einem Podcaster vor, was er an einem Video zu ändern hat: Der Fall „Ben ungeskriptet“ ist skandalös – und er ist mitnichten ein unglücklicher Ausrutscher. Was jetzt passieren muss, wenn Deutschland noch etwas auf die Pressefreiheit gibt. Ein Kommentar.

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