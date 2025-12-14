Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

BSW in der Krise: Wie Wagenknechts Rückzug dem BSW zusetzt

BSW in der Krise: Wie Wagenknechts Rückzug dem BSW zusetzt

BSW in der Krise: Wie Wagenknechts Rückzug dem BSW zusetzt

Die nun Ex-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht winkt ihren BSW-Leuten zum Abschied.
Die nun Ex-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht winkt ihren BSW-Leuten zum Abschied.
Die nun Ex-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht winkt ihren BSW-Leuten zum Abschied. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
JF-Plus Icon Premium BSW in der Krise
 

Wie Wagenknechts Rückzug dem BSW zusetzt

War es das jetzt für das BSW? Wie kann es nach dem Rückzug der Galionsfigur Wagenknecht weitergehen? Eigentlich müßte es für die Partei nun bergab gehen. Doch es gibt ein historisches Vorbild, das den Anhängern Hoffnung geben kann. Eine Einschätzung von Robert Willacker.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die nun Ex-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht winkt ihren BSW-Leuten zum Abschied. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles