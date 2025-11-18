Wie Epstein Trump die Nerven verlieren läßt

US-Präsident Donald Trump ist im Fall der Epstein-Mails zum Getriebenen geworden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrew Leyden

Was steht nun in den Epstein-Mails? Mit seinen sich ständig widersprechenden Aussagen zum Thema heizt US-Präsident Trump Spekulationen erst recht an. Seine Wähler zweifeln an der Glaubwürdigkeit ihres Anführers. Trump ist ein Getriebener geworden. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.