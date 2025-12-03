Wenn Gelächter zur Gefahr wird

Das Gelächter aus dem Publikum gefiel Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Arbeitgebertag gar nicht. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Das Gelächter vom Arbeitgebertag hallt nach. Ziel des Spotts war Bundesarbeitsministerin Bas. Das finden sozialdemokratische Parteifreunde gar nicht lustig. Doch was soll der Bürger angesichts dieser Regierung anderes machen? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad