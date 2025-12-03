Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bärbel Bas: Wenn Gelächter zur Gefahr wird

Bärbel Bas: Wenn Gelächter zur Gefahr wird

Bärbel Bas: Wenn Gelächter zur Gefahr wird

Das Gelächter aus dem Publikum gefiel Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Arbeitgebertag gar nicht.
Das Gelächter aus dem Publikum gefiel Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Arbeitgebertag gar nicht.
Das Gelächter aus dem Publikum gefiel Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Arbeitgebertag gar nicht. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
JF-Plus Icon Premium Bärbel Bas
 

Wenn Gelächter zur Gefahr wird

Das Gelächter vom Arbeitgebertag hallt nach. Ziel des Spotts war Bundesarbeitsministerin Bas. Das finden sozialdemokratische Parteifreunde gar nicht lustig. Doch was soll der Bürger angesichts dieser Regierung anderes machen? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Gelächter aus dem Publikum gefiel Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Arbeitgebertag gar nicht. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles