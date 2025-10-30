Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Außenpolitik: Von Wilders zu Jetten – die Niederlande im Kreisverkehr

Außenpolitik: Von Wilders zu Jetten – die Niederlande im Kreisverkehr

Außenpolitik: Von Wilders zu Jetten – die Niederlande im Kreisverkehr

Das Bild zeigt Geert Wilders. Bei den Niederlande-Wahlen hat die politische Mitte gewonnen.
Das Bild zeigt Geert Wilders. Bei den Niederlande-Wahlen hat die politische Mitte gewonnen.
PVV-Chef Geert Wilders nach seiner Wahlniederlage: Parteien der Mitte gewinnen. Foto: picture alliance / ROBIN UTRECHT | Robin Utrecht
JF-Plus Icon Premium Außenpolitik
 

Von Wilders zu Jetten – die Niederlande im Kreisverkehr

Bei den Wahlen in den Niederlanden feiert die sogenannte Mitte einen Durchbruch. Doch jetzt droht ein „weiter so“ statt der dringend benötigten Veränderung. Woran hat es gelegen? Ein Kommentar von Daniel de Liever.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

PVV-Chef Geert Wilders nach seiner Wahlniederlage: Parteien der Mitte gewinnen. Foto: picture alliance / ROBIN UTRECHT | Robin Utrecht
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles