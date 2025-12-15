Muslime morden, und deutsche Politiker verschleiern

Einer der Attentäter von Sydney: Wo Muslime hinkommen, wächst die Gefahr für Leib und Leben. Foto: picture alliance / ipa-agency | Agenzia Fotogramma

Es gibt keine Gruppe, die weltweit so viele Zivilisten tötet wie Islamisten. Wo sie einwandern, sind Einheimische ihres Lebens nicht mehr sicher. Nun auch in Australien. Doch deutsche Politiker verschleiern den Hintergrund und holen immer mehr Muslime ins Land. Ein Kommentar.