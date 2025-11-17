Merz in Not: Der Rentenstreit könnte den Kanzler in Rente schicken

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in der Rentenpolitik in eine Sackgasse manövriert. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Es ist nicht der erste Koalitionsstreit, doch der Krach ums Rentenpaket ist so explosiv wie keiner vorher. Merz droht eine Niederlage durch die eigene Fraktion – inklusive des Endes seiner Kanzlerschaft. Eine Analyse.