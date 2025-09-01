Englands Flaggenprotest kündigt eine Zeitenwende an

Über Nacht tauchen in England immer mehr St. Georgs-Flaggen auf als Protest gegen Massenmigration. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic / JF-Montage

Über Englands Städten weht die St. Georgs-Flagge. Doch dieses Mal geht es nicht um Fußballpatriotismus, sondern es hat eine politische Dimension. Die Engländer haben die Nase voll von Massenmigration und legen die landestypische Zurückhaltung ab. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.