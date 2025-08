England verwaltet seinen eigenen Zerfall

Drogenrazzia in London: England leidet unter einer Drogenschwemme. Foto: picture alliance / empics | PA / JF-Montage

England hat sich in wenigen Jahrzehnten von einer stolzen Nation in ein vergehendes Land entwickelt. Dabei richtet es sich selbst zugrunde durch seine woke Politik, gepaart mit Selbsthaß. In den Wüsten der Verwahrlosung sind nur wenige steinerne Mahnmale der Vergangenheit präsent. Ein Kommentar von Ferdinand Vogel.