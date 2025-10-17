Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Krise der globalen Linken: Ein „linker Patriotismus“ soll es jetzt richten

Philosoph Michael J. Sandel spricht auf der Phil.Cologne 2023 im WDR-Funkhaus. Zum 11. Mal präsentiert das Internationale Philosophiefest phil.COLOGNE Stimmen aus Philosophie, Wissenschaft und Politik. Köln, 07.06.2023. NUn plädiert er für einen linken Patriotismus
Michael J. Sandel: Was bringt linker Patriotismus. Foto: Picture Alliance
Ein „linker Patriotismus“ soll es jetzt richten

Die politische Linke steht vor einem Scherbenhaufen – weltweit. Nun sollen Weiße und Arbeiter mit einem neuen linken Patriotismus zurückgewonnen werden. Ein aussichtsloses Unterfangen. Ein Kommentar.

