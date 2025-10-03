Dreimal Hurra für die deutsche Einheit

Das Fest der Einheit am 3. Oktober 1990: Die Erinnerung an die Teilung verblaßt zunehmend. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images / JF-Montage

Gibt es am 3. Oktober etwas zu feiern? Und wie! Wenn der Tag der Deutschen Einheit eines lehrt, dann, daß Gelegenheiten zu nutzen sind – gegen alle Widerstände. Ein Kommentar von Christian Vollradt.