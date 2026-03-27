Osten und Westen, zwei Varianten des Wahnsinns

Kurz nach dem Mauerfall brechen sich Schaulustige Stücke aus der Berliner Mauer. Foto: IMAGO / United Archives

Die mentalen, politischen und kulturellen Barrieren zwischen Ost- und Westdeutschland wirken auch nach über 30 Jahren Mauerfall noch fort. Doch für eine tatsächliche Wiedervereinigung ist es noch nicht zu spät. Ein Essay von Thorsten Hinz.