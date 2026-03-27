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Die Mauer im Kopf: Osten und Westen, zwei Varianten des Wahnsinns

Die Mauer im Kopf: Osten und Westen, zwei Varianten des Wahnsinns

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November 1989: Kurz nach dem Mauerfall brechen sich Schaulustige Stücke aus der Berliner Mauer – Symbolbild für die unzureichende Wiedervereinigung zwischen Osten und Westen
November 1989: Kurz nach dem Mauerfall brechen sich Schaulustige Stücke aus der Berliner Mauer – Symbolbild für die unzureichende Wiedervereinigung zwischen Osten und Westen
Kurz nach dem Mauerfall brechen sich Schaulustige Stücke aus der Berliner Mauer. Foto: IMAGO / United Archives
JF-Plus Icon Premium Die Mauer im Kopf
 

Osten und Westen, zwei Varianten des Wahnsinns

Die mentalen, politischen und kulturellen Barrieren zwischen Ost- und Westdeutschland wirken auch nach über 30 Jahren Mauerfall noch fort. Doch für eine tatsächliche Wiedervereinigung ist es noch nicht zu spät. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Kurz nach dem Mauerfall brechen sich Schaulustige Stücke aus der Berliner Mauer. Foto: IMAGO / United Archives
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