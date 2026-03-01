Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kultur: Heiner Müller und die „Wunden der Geschichte“

Kultur: Heiner Müller und die „Wunden der Geschichte“

Kultur: Heiner Müller und die „Wunden der Geschichte“

Auf einem alten schwarz-weiß-Foto sieht man den Dramatiker Heiner Müller
Auf einem alten schwarz-weiß-Foto sieht man den Dramatiker Heiner Müller
Dramatiker Heiner Müller (1929–1995), hier als Präsident der Akademie der Künste Berlin (Ost) bei einer Pressekonferenz 1991. Foto: IMAGO / Rolf Zöllner
JF-Plus Icon Premium Kultur
 

Heiner Müller und die „Wunden der Geschichte“

Der Dichter Heiner Müller forderte den westlichen Kunstbetrieb und die DDR gleichermaßen heraus. Und auch heute noch lehren uns seine Text viel über zeitgenössische Zerissenheit.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Dramatiker Heiner Müller (1929–1995), hier als Präsident der Akademie der Künste Berlin (Ost) bei einer Pressekonferenz 1991. Foto: IMAGO / Rolf Zöllner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles