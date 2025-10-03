Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Besserwessis und Jammerossis: Der Riß ist noch immer da

Besserwessis und Jammerossis: Der Riß ist noch immer da

Besserwessis und Jammerossis: Der Riß ist noch immer da

Links ist das Sandmännchen der Bundesrepublik, rechts das Sandmännchen der DDR – das rechte überlebte übrigens – jedenfalls ein Symbolbild für den Riß, der trotz Wiedervereinigung noch immer durchs Land geht
Links ist das Sandmännchen der Bundesrepublik, rechts das Sandmännchen der DDR – das rechte überlebte übrigens – jedenfalls ein Symbolbild für den Riß, der trotz Wiedervereinigung noch immer durchs Land geht
Das Sandmännchen aus West (links) und Ost (rechts). Foto: picture-alliance / ZB | Matthias Hiekel
JF-Plus Icon Premium Besserwessis und Jammerossis
 

Der Riß ist noch immer da

Dreieinhalb Jahrzehnte nach der deutschen Einheit verlaufen die Gräben längst nicht mehr zwischen Ost und West, sondern quer durchs Land. Und doch wirken die alten Erzählungen über Ost und West fort – inklusive westdeutscher Arroganz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Sandmännchen aus West (links) und Ost (rechts). Foto: picture-alliance / ZB | Matthias Hiekel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement